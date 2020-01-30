Крым может затопить: последствия глобального потепления

Координатор по вопросам климатической политики Центра экологических инициатив "Экодия" Евгения Засядько в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала причины повышения температуры на планете и возможные последствия глобального потепления.

"Глобальное потепление является антропогенным фактором. Это как раз влияние человека. Поскольку после индустриальной революции мы начали активно сжигать ископаемые, от чего мы до сих пор очень зависимы. И этот процесс создает своеобразный купол, который как раз и нагревает планету. Да, были колебания в сторону ухудшения и улучшения климатической ситуации, но то, что происходит сейчас, в этом году, еще никогда не было зафиксировано", - заявила эколог

По ее словам, все зависит от человека. от того, как человек будет себя вести с ископаемым топливом в ближайшие годы.

"Есть несколько сценариев, и, по одному из них, температура может подняться на 5-6 градусов к 2100 году", - заявила Засядько.

Она считает, что запрет пластиковых пакетов поможет планете бороться с глобальным потеплением.

Кроме того, эколог отметила, что в результате глобального потепления целые острова могут уйти под воду. Это может касаться и украинского Крыма.

"В Украине есть Черное и Азовские моря, поэтому для нас проблема повышения температуры является очень актуальной. В случае повышения температуры на 3 градуса, например, уровень моря поднимется на один метр. Это, на первый взгляд, выглядит не большим изменением. Но, по нашим подсчетам, в таком случае Украина потеряет более миллиона гектаров земель. 75 тысяч людей станут в Украине климатическими беженцами. Такое изменение климата затопит 590 населенных пунктов", - заявила Засядько.

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