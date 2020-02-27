Кризис туристической отрасли из-за коронавируса: прогнозы эксперта

Вице-президент Украинской ассоциации туристических агентств Максим Дереза в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, уменьшилось ли количество туристов из-за эпидемии коронавируса.

"Да, стали меньше путешествовать. Это набирает обороты. Многие отменяют поездки даже в те страны, где коронавируса нет. Больше всего отменяют путешествия в Италию, но также паника касается и таких направлений как Египет и ОАЭ. Я сейчас на Кипре, нас сюда привез партнер на мероприятие, и здесь вообще нет какого-то ощущения, что в мире что-то не так, что есть какая-то эпидемия", - заявил Дереза.

Он отметил, что туристические компании несут убытки из-за того, что сейчас время раннего бронирования, когда продается много туров на лето.

"А в дальнейшем это будет касаться и авиакомпаний, и гостиниц, и других сфер. Мы с коллегами анализировали продажи, и мы видим как все сыпется", - добавил Дереза.

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