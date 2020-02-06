День президента: чем отличились лидеры Украины, США, Туркменистана и немного России

Портрет деда президента Украины Владимира Зеленского с внуком появится в оформлении комплекса главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.

Сообщается, что кроме семейного фото Зеленских в оформлении будут использованы фотографии отца президента РФ Владимира Путина. Каким образом, по каким критериям и какие еще деды, которых лидеров государств будут присутствовать в отделке комплекса, не сообщается.

Первый президент Украины Леонид Кравчук в российской пропагандистской передачи "60 минут" заявил, что не все в Украине положительно относятся к закону о декоммунизации, и предложил внести в него поправки.

Мужчин-чиновников в Туркменистане, старше 40 лет, обязали быть похожими на Гурбангулы Бердымухамедова. Теперь они должны ходить с седыми волосами, как президент страны, который начал появляться на публике с проседью с августа 2018 года.

Работникам школ и больниц запрещено подкрашивать волосы, а тем, у кого сохранился естественный цвет волос, нужно подкрасить его в седину.

Сенат США признал президента страны Дональда Трампа невиновным: судьба голосования в Сенате была окончательно решено накануне, когда президент США Дональд Трамп 4 февраля выступил в Конгрессе с ежегодным обращением к нации.

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