Коронавирус назвали маркетинговым ходом
Ведущие прямого эфира Марина Клим и Денис Похила рассказали о самых важных новостях по состоянию на утро пятницы 14 февраля.
В правительстве пообещали выделить дополнительные средства на зарплаты учителям.
Депутат от "Слуги народа" назвала коронавирус "маркетинговым ходом".
Мир отмечает День всех влюбленных.
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