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14 февраля • обновлено в 12:10
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Коронавирус назвали маркетинговым ходом

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Ведущие прямого эфира Марина Клим и Денис Похила рассказали о самых важных новостях по состоянию на утро пятницы 14 февраля.

В правительстве пообещали выделить дополнительные средства на зарплаты учителям.

Депутат от "Слуги народа" назвала коронавирус "маркетинговым ходом".

Мир отмечает День всех влюбленных.

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