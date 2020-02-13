Коронавирус может передаваться по трубам

Накануне сотрудники здравоохранения Гонконга частично эвакуировали жителей одного из многоквартирного дома из-за опасений, что коронавирус мог быть передан по трубам здания.

По словам представителей здравоохранения, двое жителей, живущих на разных этажах, были инфицированы, также были зафиксированы еще три случая заболевания, связанные с тем же зданием, передает CNN.

Как известно, во время вспышки коронавируса в 2003 году трубопроводы стали одним из основных источников передачи инфекции. Тогда в одном жилом комплексе было зарегистрировано более 300 случаев заражения, и 42 человека погибли после того, как из-за неисправного водопровода вирус проник в здание.

Сейчас ученые считают, что коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем при непосредственном контакте носителя вируса со здоровым человеком. Но поскольку эти два пациента жили непосредственно друг над другом, и первоначальная проверка показала, что труба была отсоединена от водосточной трубы ванной комнаты, власти Китая решили выяснить, мог ли вирус распространиться через канализационную систему здания.

Во время пресс-конференции микробиолог Юен Квок-Юнг заявил, что неправильно запечатанная труба могла бы привести к передаче вируса, например, если зараженные фекалии попали в систему вентиляции здания.

Пока этот путь распространения изучается, Центр по охране здоровья Гонконга рекомендовал жителям регулярно менять воду в сливных бачки и опускать крышку унитаза перед тем, как смыть, чтобы избежать вероятного распространения вируса.

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