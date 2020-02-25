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25 февраля • обновлено в 17:56
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Коронавирус атакует: спецтема "Студии OBOZREVATEL"

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Вячеслав Буткалюк провели спецвыпуск, посвященный теме распространения коронавируса миром.

Журналисты сделали обзор карты распространения заболевания и сообщили новости из Вьетнама и Франции, где выздоровели все пациенты.

А вот в Италии ситуация обратная: там обнаружили коронавирус у 230 человек, семеро из них уже умерли.

Между тем в аэропорту "Борисполь" пассажиров из Италии не проверяют на наличие опасной болезни.

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