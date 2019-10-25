Комментаторы бесятся от того, что нам нечего предъявить: продюсер ''Дизель шоу''

Шеф-редактор, продюсер "Дизель шоу" Алексей Бондар прокомментировал, как за последние пять лет изменилась ситуация в стране и что изменилось для "Дизель шоу".

Он заявил, что у них очень сложный график из-за съемок в сериалах, также происходят туры, в которых они дают по 40 концертов за 3 месяца, и у них появляется понимание, что наши люди в последнее время запутались, то есть люди в Украине, по словам Бондара, не понимают от чего смеяться, и смеяться ли им из-за цирка с полиграфами, или от того, что им показывают в юмористических шоу.

Относительно прав собственности на "Дизель шоу", продюсер дал следующий комментарий:

"А наше шоу принадлежит нам. У нас первая встреча была в ресторане. Мы там сели, написали на салфетке, что, кто и кому. Мы семья, у нас все на договоренностях. Интеллектуальный продукт принадлежит "Дизель студио", а песни принадлежат, например, тем, кто их написал. Им деньги недавно пришли, поскольку их нашел УААСП", - заявил Алексей Бондарь.

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