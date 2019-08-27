"Когда я проходил полиграф, то сразу во всем сознался" - Сергей Пархоменко в блиц-шоу "БЕЗ ГРИМА" 178

Готов ли он за миллион долларов выступить обнаженным, кому из украинских артистов Серега бы заплатил, чтобы записать дуэт и какой лучший рецепт от стресса.

Харизматичный и саркастичный мачо, обаяние которого распространяется далеко за пределы созданных им образов – брутального Сереги и франта по имени Полиграф Шарикоff - Черный бумер шоубиза Сергей Пархоменко рассказал в эксклюзивном интервью Анне Буткевич почему рэпер Серега вдруг назвал себя собачим именем, кто из наставников Х-фактора был лучше него.

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