Когда состоится "нормандская встреча": прогнозы эксперта

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Анны Нитченко.

Он прокомментировал, когда состоится следующая встреча в нормандском формате.

"Господин Пристайко накануне говорил, что работа по подготовке к встрече в нормандском формате не ведется. Это с одной стороны. А с другой стороны есть заявления от нашего министра обороны о том, что мы не можем осуществить разведение, и это политический жест, который не имеет никакого значения для ситуации на фронте. И здесь есть еще один момент. Фактически, после 9 декабря Украина неоднократно говорила о создании собственной дорожной карты реализации минских соглашений, где вопросы безопасности будут идти первыми. Но сейчас мы не слышим этого. И также не происходит того, о чем договорились на первой встрече: не прекращены обстрелы и не состоялся обмен пленных всех на всех", - заявил Мусиенко.

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