Книгу скарг - скасовано. САП анонсує сюрприз | Альо, гараж! REBOOT #217

На чергових “посиденьках” в Кабміні, Міністри Гройсмана займалися дерегуляцією. Як то кажуть – шукали-шукали, обговорювали-обговорювали, сперечалися-сперечалися, і таки спромоглися відшукати “головний тормоз”, що заважає бізнесу розвиватися. А саме - існування “радянського анахронізму” “Книги скарг та пропозицій”... А тим часом САП анонсує...

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