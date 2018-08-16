Київ справляється з наслідками негоди

Через негоду зранку не курсували трамваї. Рейки окупувала непрохідна багнюка. Вже вкотре затопило вулицю Олени Теліги. І це попри увімкнені дренажні насоси. Комунальники кажуть, потужності занизькі аби впоратися з таким потоком води. Хоча, кажуть, на Хрещатику - система працюваа на всі 100 відсотків потужності, але це не =допомогло: свою справу зробили 20 сантиметровий шар сміття та листя. Тож нині працює група інженерів, які думають над тим, як уникнути подібних проблем в майбутньому.