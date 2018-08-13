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Кернес - “в законє” | Альо, гараж! REBOOT #04180

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10 серпня поточного року, Суддя Київського районного суду Полтави оголосив рішення у справі харківського міського голови Геннадія Кернеса і двох його охоронців. Кримінальне провадження закрито. Геннадія Адольфовича визнано законослухняним громадянином.

Мимоволі складається таке враження, що Генпрокуратура разом з МВС, розпочали масштабні змагання хто встигне злити більшу кількість гучних кримінальних справ до кінця літа.

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Автор
Виталий ШаповаловВиталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot

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