Кернес - “в законє” | Альо, гараж! REBOOT #04180

10 серпня поточного року, Суддя Київського районного суду Полтави оголосив рішення у справі харківського міського голови Геннадія Кернеса і двох його охоронців. Кримінальне провадження закрито. Геннадія Адольфовича визнано законослухняним громадянином.

Мимоволі складається таке враження, що Генпрокуратура разом з МВС, розпочали масштабні змагання хто встигне злити більшу кількість гучних кримінальних справ до кінця літа.