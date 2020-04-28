Карантин - не для всех. Итоги на карантине. День 43

О карантинных правила и жизненные приоритеты Бориса Филатова, руководителя Днепра

Алексей Давыденко, Ексдепутат Киевсовета привел пример того, что карантин - не для всех

На коронавирус ждет смерть, утверждает Владимир Паниотто, директор КМИС

В Украине начинают иммуноферментные тестирование на коронавирус, который позволяет увидеть, сколько людей переболело COVID-19 бессимптомно. Возможно ли это - расспросили в биолога Бижана Шаропова

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