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28 апреля • обновлено в 23:26
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Карантин - не для всех. Итоги на карантине. День 43

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Читать материал на украинском

О карантинных правила и жизненные приоритеты Бориса Филатова, руководителя Днепра

Алексей Давыденко, Ексдепутат Киевсовета привел пример того, что карантин - не для всех

На коронавирус ждет смерть, утверждает Владимир Паниотто, директор КМИС

В Украине начинают иммуноферментные тестирование на коронавирус, который позволяет увидеть, сколько людей переболело COVID-19 бессимптомно. Возможно ли это - расспросили в биолога Бижана Шаропова

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Тема
Итоги
Персоны
Николай Тищенко Владимир Зеленский Владимир Паниотто Борис Филатов
Место
Украина Киев
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