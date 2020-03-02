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2 марта • обновлено в 15:57
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Как в Украине работает гражданская оборона: военный эксперт

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Военный эксперт Игорь Козий в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих программ "Бурчук LIVE".

Он поделился информацией, которую украинцам стоит знать о Дне гражданской обороны.

"Гражданская оборона - это значительно более широкое понятие, чем бомбоубежища. Гражданская оборона предусматривает уменьшение жртв вследствие событий, которые происходят. Кроме укрытия от бомб населени нужно еще и чем-то кормить, например. Главный вопрос не в том, знают ли люди про основные моменты гражданской обороны, главный вопрос, знат ли украинская власть об этих моментах", - заявил Козий.

Он добавил, что термин "бомбоубежища" стоит заменить на просто "убежища".

"Вопрос в том, может ли украинская система своевременно выявлять и предупреждать граждан о возможной опасности", - отметил эксперт.

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Игорь Козий
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