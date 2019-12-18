Как украсить дом на Рождество и Новый год: советы декоратора

Декоратор Виктория Рыбалко в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Влады Цуркан.

Она дала несколько интересных советов о том, как украсить дом к Новому году.

"Согласно трендовой выставке Chrismass World, которая ежегодно проходит в Брюсселе, модными цветами сейчас являются светлые оттенки. Это серебристый, золотой и классический белый цвет. Популярность не теряет насыщенный рубиновый, винный оттенок. Вот те направления, в которых следует украшать новогоднюю елку, но при этом не стоит забывать о нашей фантазии, о том, что нравится нам, что любим мы, какой у нас стиль - более домашний, прованс или модерн", - заявила Рыбалко.

Также она дала полезные советы по поводу того, какие украшения покупать и как правильно их хранить.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!