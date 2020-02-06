Как СБУ проводило обыск офиса телеканала "1+1"

В среду, 5 февраля, Служба безопасности Украины пришла с обыском в офис телеканала "1+1" в Киеве в рамках расследования прослушки премьер-министра Алексея Гончарука.

Видеотрасляцию происходящего запустили на YouTube-канале "Свободный".

На кадрах видно, как СБУшники "схлестнулись" с журналистами. Последние в удивлении требовали показать удостоверения и назвать причину обыска.

Силовики предоставили постановление суда о проведении следственных действий.

По информации OBOZREVATEL, обыски проходят не только в офисе "1+1", но и у некоторых сотрудников канала. Уже известно, что правоохранители прибыли домой к редактору сайта Денису Данько. Вскоре ТСН сообщила, что силовики пришли также домой к журналисту Евгению Куксину и его коллеге Александру Низовцеву. Последний, по словам адвоката Максима Шиленко, давно не работает на телеканале.

По предварительным данным, СБУ подозревает в совершении преступления именно Куксина. Он заявлял на камеры, что не знает, о чем идет речь. Однако вскоре рассказал, что в решении суда идет речь о прослушке Гончарука.

Силовики зачитали постановление суда: обыск назначили по делу о незаконном прослушивании. Все факты указывают, что речь идет о "пленках Гончарука". В частности Куксину предложили добровольно выдать устройства для прослушки и монтажа.

Сотрудники СБУ начали изымать технику в офисе: в протокол внесли системный блок компьютера Куксина, а также компьютеры других сотрудников, на которых он мог работать.

Вскоре пресс-служба СБУ опубликовала официальное заявление об обыске.

"Следственные действия не связаны с деятельностью телеканала "1+1", а осуществляются в отношении конкретных лиц, по местам возможного создания и хранения аудиофайлов, полученных незаконным путем. Продолжаются следственные действия, которые осуществляются по решению суда. Следственные действия также проводятся у других лиц, которые проверяются на причастность к незаконному использованию специальных технических средств. Никакого вмешательства в работу ТВ канала "1+1" не осуществляется", – пояснили силовики.

Глава СБУ Иван Баканов заявил, что о давлении на СМИ речи быть не может и призвал журналистов не манипулировать общественным мнением.

Он добавил, что соответствующие следственные действия по этому делу проводились и касательно министров, представителей государственной власти, правоохранителей.

Отдельные чиновники прошли проверку на детекторе лжи. По словам главы СБУ, все они без исключения отнеслись к этой ситуации с пониманием.

Отреагировал и сам телеканал. В "1+1" заявили, что причины обыска неизвестны и обратился к главе СБУ Ивану Баканову с требованием объяснить, что происходит.

На фоне скандального обыска бывший народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные о Куксине.

"Есть основания считать, что пленки монтировались и сопровождались титрами на компьютере, к которому мог иметь отношения журналист программы "Гроші" и доверенное лицо Дубинского Евгений Куксин. Он неудачно баллотировался на парламентских выборах 2019 года как самовыдвиженец. В предвыборных документах сказано, что он 1994 года рождения, он корреспондент в компании “1+1 продакшн" и у него среднее специальное образование. Последнее может объяснять тот факт, что в титрах на “пленках Гончарука” много ошибок и не переведены английские слова", – написал он в Telegram-канале.

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