Как процветаю старые схемы на украинской таможне: разоблачающее видео

Детали расследования OBOZREVATEL в материале Закулисье украинской таможни: кто и как руководит ГТС на самом деле

Как удалось узнать OBOZREVATEL, ежегодно из-за массовых коррупционных схем на таможне государство недополучает миллиарды гривен. Будь эти деньги в бюджете – сотни людей, возможно, не умерли бы от тяжелых заболеваний, так и не дождавшись дорогостоящих лекарств, предусмотренных государственными программами. Украинские врачи, вероятно, были бы обеспечены средствами защиты, а больницы получили бы достаточное количество тестов для определения COVID-19 и ИВЛами. Эти деньги могли быть направлены на обеспечение и усовершенствование армии, на выплаты пособий и пенсий, на строительство дорог и школ…

Вместо этого они оседают в карманах нечистых на руку чиновников, тратятся на покупку недвижимости, элитные автомобили и прочие атрибуты красивой жизни.

Старые-новые схемы на украинской таможне

Представьте себе ситуацию. В Украину ввозится партия китайских рабочих перчаток двух видов: дешевые резиновые и более дорогие трикотажные. При этом цена первых – в 6 раз меньше, чем цена вторых, да и пошлину платить импортеру за них нужно разную (5% за более дешевый товар и 8% - за тот, что подороже).

Всего в контейнере везут 891 тысячу пар этих самых перчаток. При этом большую часть груза составляют перчатки подороже, их в контейнере – 829 тысяч пар, тогда как дешевых – всего 62 тысячи. Общая стоимость содержимого контейнера – 136 тысяч долларов. А таможенных платежей импортер должен заплатить чуть больше 40 тысяч долларов. Эти деньги пойдут в государственный бюджет.

Точнее, пошли бы – если бы на украинской таможне не работали настоящие "волшебники".

На этапе оформления с этим конкретным грузом происходят несколько трансформаций. Уменьшается количество единиц товара – на 364 тысячи пар. Меняется также соотношение дорогих и дешевых перчаток: если раньше оно составляло 828 тыс к 62 тыс, то при оформлении изменилось на 464 тыс к 182 тыс. Общий вес содержимого контейнера также уменьшается на 425 кг. А разница в цене между двумя видами перчаток снижается до 1 к 3-м.

Эти нехитрые манипуляции позволили на одном лишь контейнере снизить таможенный платеж на 17 тысяч долларов – практически в половину.

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