Главная Новости
4 июля • обновлено в 12:42
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Как процветаю старые схемы на украинской таможне: разоблачающее видео

  • Ежегодно из-за массовых коррупционных схем на таможне государство недополучает миллиарды гривен

  • За что уволили Анатолия Макаренко в 2015-м?

  • Старые-новые схемы на украинской таможне

Читать материал на украинском

Детали расследования OBOZREVATEL в материале Закулисье украинской таможни: кто и как руководит ГТС на самом деле

Как удалось узнать OBOZREVATEL, ежегодно из-за массовых коррупционных схем на таможне государство недополучает миллиарды гривен. Будь эти деньги в бюджете – сотни людей, возможно, не умерли бы от тяжелых заболеваний, так и не дождавшись дорогостоящих лекарств, предусмотренных государственными программами. Украинские врачи, вероятно, были бы обеспечены средствами защиты, а больницы получили бы достаточное количество тестов для определения COVID-19 и ИВЛами. Эти деньги могли быть направлены на обеспечение и усовершенствование армии, на выплаты пособий и пенсий, на строительство дорог и школ…

Вместо этого они оседают в карманах нечистых на руку чиновников, тратятся на покупку недвижимости, элитные автомобили и прочие атрибуты красивой жизни.

Старые-новые схемы на украинской таможне

Представьте себе ситуацию. В Украину ввозится партия китайских рабочих перчаток двух видов: дешевые резиновые и более дорогие трикотажные. При этом цена первых – в 6 раз меньше, чем цена вторых, да и пошлину платить импортеру за них нужно разную (5% за более дешевый товар и 8% - за тот, что подороже).

Всего в контейнере везут 891 тысячу пар этих самых перчаток. При этом большую часть груза составляют перчатки подороже, их в контейнере – 829 тысяч пар, тогда как дешевых – всего 62 тысячи. Общая стоимость содержимого контейнера – 136 тысяч долларов. А таможенных платежей импортер должен заплатить чуть больше 40 тысяч долларов. Эти деньги пойдут в государственный бюджет.

Точнее, пошли бы – если бы на украинской таможне не работали настоящие "волшебники".

На этапе оформления с этим конкретным грузом происходят несколько трансформаций. Уменьшается количество единиц товара – на 364 тысячи пар. Меняется также соотношение дорогих и дешевых перчаток: если раньше оно составляло 828 тыс к 62 тыс, то при оформлении изменилось на 464 тыс к 182 тыс. Общий вес содержимого контейнера также уменьшается на 425 кг. А разница в цене между двумя видами перчаток снижается до 1 к 3-м.

Эти нехитрые манипуляции позволили на одном лишь контейнере снизить таможенный платеж на 17 тысяч долларов – практически в половину.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Видео блоги" на OBOZREVATEL.

Автор
Олег Дейнека, Валерий Товмач
Темы
Видео блоги Спецтема
Персоны
Максим Нефедов Владимир Зеленский Андрей Богдан Андрей Ермак
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
3
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Видео

Новости

Все новости