За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

Щорічно через масові корупційні схеми на митниці держава недоотримує мільярди гривень. Якби ці гроші надійшли в бюджет – сотні людей, можливо, не померли б від важких захворювань, так і не дочекавшись дорогих ліків, передбачених державними програмами. Українські лікарі, ймовірно, були б забезпечені засобами захисту, а лікарні отримали б достатню кількість тестів для визначення COVID-19 і ШВЛ. Ці гроші могли бути спрямовані на забезпечення та вдосконалення армії, на виплати допомог і пенсій, на будівництво доріг і шкіл...

Але натомість вони осідають у кишенях нечистих на руку чиновників, витрачаються на купівлю нерухомості, елітні автомобілі та інші атрибути красивого життя.

Хто і як заробляє сьогодні на митниці? Продовжуємо розбиратися.

Першу частину великого розслідування OBOZREVATEL, де ми розповідаємо, хто насправді керує митницею, читайте тут.

Недбальство, зловживання, корупція. За що було звільнено Анатолія Макаренка в 2015-му?

Ці події відбулися в 2015 році. Багаточисельна комісія під керівництвом тодішнього міністра економічного розвитку і торгівлі Айвараса Абромавичуса, до якої входили народні депутати, чиновники з декількох міністерств, представники бізнес-спільнот і громадські активісти, протягом трьох тижнів проводила велике розслідування. Комісію цікавило, чи відповідають дійсності звернення більше 250 представників бізнесу, які скаржилися на неналежне виконання службових обов'язків головою Державної фіскальної служби Ігорем Білоусом, його першим заступником Володимиром Хоменком та заступником, який займався митною діяльністю, Анатолієм Макаренком.

Бізнес скаржився на багато що. І на недбалість і бездіяльність органів ДФС, і на процвітаючу корупцію в структурі, і на затримку митного контролю та оформлення вантажів. Але найбільше звернень – мало не половина – стосувалися зловживання владою і службовим становищем, а також неправомірних і злочинних дій з боку посадових осіб ДФС.

У ході розслідування з'ясувалася цікава річ: на якомусь етапі Білоус почав більш глибоко вивчати запропоновані Макаренком кандидатури – і відмовляти в їх призначенні. Виникли сумніви у глави ДФС і щодо оцінок ефективності роботи окремих регіональних митниць.

Комісія встановила: на митниці після 2014 року, коли Макаренко був призначений на посаду заступника голови ДФС, значно впали надходження. Частково, на думку перевіряючих, це могло пояснюватися об'єктивними причинами, зокрема анексією Криму і війною на Донбасі. Але разом з тим в ході розслідування було встановлено: на митниці активно експлуатуються корупційні схеми: зниження митних платежів при розмитненні товарів, що ввозяться в Україну автомобілів, махінації з документами з метою "перетворити" реальний товар на його найдешевший аналог, "зниження" кількості або ваги товару , ігри з країною походження, маркуванням, кількістю вантажних місць і так далі. Роздобули в комісії також інформацію про численні випадки декларування різного товару за ціною, в рази нижче івд вартості сировини, з якої цей товар був виготовлений. Констатували також існування "привілейованих" суб'єктів, яким надається можливість ввозити вантажі без затримок і за "пільговими розцінками".

Про те, що все це відбувалося з благословення Макаренко, свідчить скандальна листування нардепа Віталія Хомутинника з губернатором Одеської ОДА Ігорем Палицею. Там нардеп прямо називає Макаренко і його заступника Мухіна організаторами корупційних схем. І навіть озвучує діючі на той момент розцінки.

Також Хомутинник звинувачував Макаренко в організації схем на митниці і у зверненні на ім'я Генерального прокурора, яке він передав до ГПУ в лютому 2015 року.

Звернення Хомутинника у ГПУ Українська правда

Звернення Хомутинника у ГПУ Українська правда

Виявлені обставини були настільки кричущими, що проігнорувати їх було просто неможливо. І комісія дала шанс Білоусу, але рекомендувала звільнити його заступників Хоменка і Макаренка - як таких, що невідповідають займаним посадам і не зуміли налагодити ефективну роботу ввірених їм структур. Більш того: оскільки в ході розслідування комісія вийшла на багатомільйонні схеми на митниці – зібрані матеріали передали правоохоронним органам. І пана Макаренка виставили за двері.

Після такого в цивілізованій правовій державі людину і на гарматний постріл не підпустили б до держоргану. Але не в Україні. У нашій країні, як розповідають відразу кілька джерел з митної служби, пан Макаренко знову взяв кермо влади в свої руки. Використовуючи власні зв'язки – в тому числі, можливість доступу до глави ОП Андрія Єрмака через екс-міністра Ігоря Уманського, у якого Макаренко ходить у радниках, ексмитник, подейкують, не тільки розставляє на ключові посади своїх людей, а й заробляє на митниці. Все, як у старі-добрі часи.

І те, що відбувається сьогодні на митниці, один в один повторює те, за що свого часу Макаренко був звільнений з ГФС – що опосередковано підтверджує слова наших джерел.

Старі-нові схеми на українській митниці

Уявіть собі ситуацію. В Україну ввозиться партія китайських робочих рукавиць двох видів: дешеві гумові та дорожчі трикотажні. При цьому ціна перших – в 6 разів менша, ніж ціна других, та й мито платити імпортеру за них потрібно різне (5% за дешевший товар і 8% - за той, що подорожче).

Всього в контейнері везуть 891 тисячу пар цих самих рукавичок. При цьому більшу частину вантажу складають рукавички дорожчі, їх в контейнері – 829 тисяч пар, тоді як дешевих – всього 62 тисячі. Загальна вартість вмісту контейнера – 136 тисяч доларів. А митних платежів імпортер повинен заплатити трохи більше 40 тисяч доларів. Ці гроші підуть до державного бюджету.

Точніше, пішли б – якби на українській митниці не працювали справжні "чарівники".

На етапі оформлення з цим конкретним вантажем відбуваються кілька трансформацій. Зменшується кількість одиниць товару – на 364 тисячі пар. Змінюється також співвідношення дорогих і дешевих рукавичок: якщо раніше воно становило 828 тис до 62 тис, то при оформленні змінилося на 464 тис до 182 тис. Загальна вага вмісту контейнера також зменшується на 425 кг. А різниця в ціні між двома видами рукавичок знижується до співвідношення 1 до 3-х.

Ці нехитрі маніпуляції дозволили на одному лише контейнері знизити митний платіж на 17 тисяч доларів – практично на половину.

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Оригінальна загузка і оформлення

Звичайно ж, відбувається це не просто так. За послугу постачальник цього конкретного вантажу – ТОВ "Сіті Фаворит" - за нашими даними, заплатив 10 тисяч доларів, з яких 1 800 дол. пішли на експедицію і доставку, частина залишилася на місці, а 2-2,5 тисячі доларів поїхали до Києва і були розділені між організаторами, натхненниками і дахувальниками схеми.

Наше джерело на митниці каже: приблизно те ж відбувається з кожним оформлюваним контейнером. З тією лише різницею, що часом в бюджет не надходить куди більше половини платежів. При цьому Макаренко в ЗМІ намагається занизити масштаби проблеми: в інтерв'ю "Гордону", наприклад, він заявляв, що на схемах на митниці розкрадається близько 30% від загальних надходжень до бюджету від митниці, а не півтора річних бюджети країни, як запевняють окремі експерти .

Встановити обсяги вкрадених на митних схемах грошей навряд чи комусь під силу. Але спробувати уявити масштаби таки можливо. Адже таких контейнерів в Україну щомісяця заходять тисячі. І це при тому, що частина вантажів, що приносять найбільші надходження до бюджету (а це "дріб'язок" на кшталт трусів, шкарпеток, одягу) заходить, за даними наших джерел, на територію України, зовсім минаючи митні пости. Тобто – без будь-якого оформлення, не приносячи державі ні копійки. Подейкують, частенько відбувається це не без відома митників.

Ще один приклад – з оформленням брендового одягу, який згодом продається в дорогих бутиках. "Бренди", наприклад, як розповіло джерело на митниці, возить фірма "Спейс Транс". Її вантажі оформляються переважно у вихідні - з пересортом торгових марок, країн походження, ціни і ваги товару.

Орест Фірманюк: митниця дає добро

Митним оформленням вантажів фірми "Спейс Транс" займається відомий бізнесмен Орест Фірманюк, якого ексглава ДМС Макс Нефьодов називав "головним контрабандистом" України. Сам же Фірманюк себе позиціонує головним імпортером України. У нього навіть власний експедитор є - компанія "Макротрейдінг" - через яку, курсують чутки, можна "вирішити" з митницею питання щодо проходження того чи іншого товару за ціною, необхідної підприємцю. За словами ексзаступника голови ДФС Костянтина Лікарчука, таку "послугу" Фірманюк може забезпечити без проблем.

Фірманюк імпортує контейнери через порти Одеси, Південного і Чорноморська – через свої фірми "Економ-трейд" (42455054), "Твоя Логістика" (40215283), "Альмек" (43447285), "Греймост" (42609441), "Дніпровська Башта" ( 35509074), "Екокап Груп" (41538134), "Компліт Трейд Солюшнс" (42387972), "Лімо Крок" (43162659), "Надійний компаньйон" (37403638), "Сіріус Білдінг" (43337249), "Торіо Груп" (42187557 ), "Люкс Інвестмент" (42956612).

Вантажі Фірманюка, як повідомляє наше джерело, проходять митний контроль безперешкодно і на "пільгових умовах": з заміною торгових марок, заниженням митної вартості, заміною кодів товару, пересортовування товарів від дорогих до дешевих, зменшенням кількості і навіть ввезенням контрафактних і заборонених товарів. Цю ж інформацію підтверджували свого часу журналісти "Слідство.інфо", які відзначали не тільки існування персональних тарифів для Фірманюка в Одесі і розмитнення вантажів за заниженою ціною, а й повну бездіяльність правоохоронців.

Така вседозволеність пояснюється корисними зв'язками, якими Фірманюк обріс за час роботи. За наявною в нашому розпорядженні інформації, він неодноразово заявляв, мовляв, в СБУ йому створює протекцію начальник ГУ СБ СБУ Андрій Наумов – людина, яка, за деякими даними, може до цих пір фігурувати в кримінальному провадженні, що розслідується ГБР.

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

Крім того, за наявною в розпорядженні OBOZREVATEL інформацією, Орест Фірманюк також пов'язаний і з паном Макаренком, завдяки чому він не тільки відновив позиції, що похитнулися було раніше, але і зміцнив їх.

За схожою схемою з митницею "співпрацюють" та інші підприємці, наприклад, бізнесмен Борис Шерман. Шермана і Фурманюка злі язики називають "гаманцями" пана Макаренка, за допомогою яких він нібито і заробляє собі на безбідну старість.

Всі дороги ведуть до Києва

Якщо ще недавно оформлення вантажів Фірманюка проводилося через склад ІМ74 і його вантажний митний комплекс ЛСЛ Одеса, то після відставки Нефьодова Одеса здала свої позиції. Сьогодні все найцікавіше відбувається на Київській митниці. Саме там оформляється переважна більшість вантажів. І саме там, як нас запевнили, сконцентровані найбільші корупційні потоки.

Номінально на Одеській митниці досі оформлення вантажів ніяк не обмежене. А ось де-факто оформитися тут вкрай складно. Все – завдяки СБУ, яка періодично створює перешкоди для оформлення в Одесі, ставлячи вантажі на поглиблений огляд. Інша справа - контейнери, які ввозять "свої" люди. Наше джерело запевнило: їх вантажі за попередньою декларацією їдуть на Київ, де отримують повний спектр "митних послуг" у вигляді заниження вартості, "підрізання" кількості і ваги тощо.

Посилення ролі Київської митниці відбулося, подейкують, як раз таки завдяки Макаренку. Адже саме тут його інтереси представляє найбільш потужний кадровий "десант". Її роботою керує Юрій Дворак, за яким намертво закріпилася репутація "правої руки" Макаренка. Під час перебування останнього на посаді заступника голови ДФС, Дворак уже керував Київською митницею. Його ім'я неодноразово згадувалося в ЗМІ в контексті різного роду корупційних скандалів і "схематозу" на митниці.

Зараз Дворак, за нашою інформацією, приставлений Макаренком "смотрящим" за Київською митницею. Офіційно ж нею керує ще один ставленик Макаренка – Антон Борисенко, який раніше вже "проявив" себе в Одесі, якщо вірити регіональним (і не тільки) ЗМІ.

Під чуйним керівництвом згаданих персонажів і чиновників на кожному конкретному митному посту Київської митниці, де пан Макаренко також, ймовірно, має своїх людей, тут відбуваються дивні речі.

Наші джерела, зокрема, запевняють, що найбільше грошей приносить митний пост "Західний", розташований на вулиці Малинської. Його начальник І.С.Кулик – ставленик і приятель заступника начальника митниці Павла Сича, який, в свою чергу, начебто зобов'язаний посадою особисто Макаренку. Тут, як нас запевнили, "стрижуть" практично з усього імпорту (як з ЄС, так і з Азії), найбільш часто – за допомогою заниження митної вартості та підміни товарів. За даними нашого джерела, найбільш активно через цей пост оформляється ТОВ "Леттеркінг".

Митний пост на вулиці Вацлава Гавела очолює особистий помічник Макаренко – Євген Сай. Тут, за інформацією нашого джерела, активно використовується практично весь арсенал методів, використовуваних в "сірих схемах" на митниці: знижується митна вартість товарів, що ввозяться, підміняються коди товарів і їх найменування, знижується вага. Саме через цей пост, за інформацією нашого джерела, активно оформляються вантажі ТОВ "Санахант", митна вартість вантажів компанії може занижуватися в десятки разів. Є також інформація про те, що тут "в сіру" їде ТОВ "Алло".

Тіньові схеми на митному пості "Столичний" можуть реалізуватися під наглядом начальника поста Олександра Косяшнікова, якого також називають людиною Макаренка. Зокрема, є інформація про заниження платежів ТОВ "Авто Дженерал Траст". На цьому митному посту в основному оформляються мікси товарів.

Фрукти і овочі проходять переважно через митний пост "Східний" - тут, за інформацією нашого джерела, особливо активно практикують заниження митної вартості.

OBOZREVATEL володіє також переліком компаній, які їдуть через Київ і оформляють вантажі по "сірим схемам", іншими словами, користуються привілеями при митному оформленні. Зокрема, це: ТОВ "Компліт Трейд Солюшнс" (42387972), ТОВ "Дніпровська Башта" (35509074), ТОВ "Екофрост" (41488513), ТОВ "Еліт Білдінг Буд" (42212153), ТОВ "Греймост" (42609441), ТОВ "Отарі" (42878964), ТОВ "Скай-Кепітал Буд" (43522409), ТОВ "ВКМ-Арматура" (35907383), ТОВ "Люкс-Інвестмент" (42956612), ТОВ "ЛСЛ Одеса" (24769691), ТОВ "Таймавто" (42159624), ТОВ "Торгово-інформаційний серві "(21644285) ТОВ "Клевер Тім" (38296824), ТОВ "Сіріус Білдінг" (43337249), ТОВ "Акмега" (42204996), ТОВ "Торгівельна компанія "Метіз" ( 36445090), ТОВ "НТМА" (39098111), ТОВ "Нео Кемікал" (38949342), ТОВ "Оптікал Трейд" (43339246), ТОВ "Смарта Трейд" (41117269), ТОВ "УВБА "Центр" (34280208), ТОВ "Декор студія "Акварель" (37020656), ТОВ "Окамі Юкрейн" (41892642).

До речі, правоохоронні органи можуть вважати публікацію цього переліку запрошенням до дій – зокрема, до приділення більш пильної уваги тому, що і як ці компанії ввозять в Україну.

Не в темі чи в долі?

Все вищевикладене не є секретом ні для кого з людей, які так чи інакше мають відношення до роботи митниці. Але – дивна річ! – ті посадові особи, які повинні були б не допускати подібного обкрадання держави – здається, впритул не помічають того, що відбувається на митниці. Хоча більшу частину багатомільйонних махінацій можна побачити за допомогою комп'ютера, не виїжджаючи на пости і не навантажуючи себе виснажливими розслідуваннями.

Зокрема, повністю бедіє Департамент запобігання та протидії контрабанді та порушенням митних правил, яким керує Олексій Сівірін. Ніколи звертати на такі "дрібниці" уваги і начальнику управління координації заходів з протидії контрабанді та порушенням митних правил і оперативного реагування Координаційно-моніторингової митниці Держмитслужби Ігорю Резнику.

І якщо у випадку з Сівіріном цілком може виявитися, що людина просто знаходиться не на своєму місці, то у пана Рєзніка просто повнісінько інших, більш важливих, ніж безпосередні посадові обов'язки, справ.

Змовники

Деякий час назад у центрі Києва відбулася дивна зустріч. У ній брали участь екс-міністр фінансів Ігор Уманський, його радник Анатолій Макаренко, ексзаступник директора Департаменту адміністрування митних платежів ДФС Михайло Гайшун, директор цього ж департаменту Олексій Лишенко, колишній заступник Макаренко Мухін (той самий, про якого йшлося в листуванні Палиці і Хомутинника в 2015-му), "куратор" Київської митниці Юрій Дворак, головний "антикорупціонер" на митниці Ігор Резнік і один з колишніх помічників Азарова.

Як нам стало відомо від свідка цієї зустрічі, що побажав зберегти анонімність, там в теплій, дружній атмосфері обговорювався план відновлення повного контролю над митницею учасниками цього "засідання".

OBOZREVATEL розпорядженні подробиць обговорюваного на цій зустрічі плану дій. Згідно з цим планом, найближчим часом митницю чекають певні кадрові перестановки. Так, планується, що Ігор Рєзнік змінить Антона Борисенка, який для Макаренка став токсичним. Місце нинішнього в.о. голови Державної митної служби Ігоря Муратова тимчасово займе його заступник Андрій Павловський, якого вважають людиною нинішнього міністра фінансів Марченка і який тісно пов'язаний з Уманським. Адже кілька років тому, в 2008-2010-му, працював під керівництвом Уманського в міністерстві фінансів. Сам Уманський в той час займав пост першого заступника міністра.

Заява Павловського про проведення щодо нього перевірки Сайт Мінфіну

Оголошення про початок перевірки Павловського перед прийомом на роботу в Мінфін Скріншот

Декларація Павловського перед початком роботи в Мінфіні Сайт Мінфіну

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді

До речі, операція по "зміщенню" більше не зручного Муратова вже, схоже, стартувала. Зокрема, в митних колах гуляє кумедна байка про те, яким витонченим способом Макаренко налаштував міністра фінансів проти Муратова. Втім, це вже давно нікого на митниці не дивує: збиваючи тих, кого сам же лобіював на посаду, Макаренко, подейкують, намагається створити видимість "тектонічних кадрових перестановок".

Залишилися в ДМС "у спадок" після колишнього керівника Данило Меншиков і Максим Жданович. Вони, за деякими даними, начебто допомагали Нефьодову заробляти на митниці. А зараз якимось чином за лічені тижні знайшли "ключик" до Павловського – і ось він уже лобіює Меншикова на посаду глави Департаменту митної вартості, де той зараз працює на посаді заступника – як стверджують наші джерела, практично не розбираючись у тому, що входить в його професійні обов'язки.

Але і це ще не остаточний розклад. Згідно з планами змовників, кульмінація "перевороту" призначена на вересень. Саме тоді Уманський нібито повинен стати прем'єр-міністром, а Резник – перекочувати з Київської митниці в тепле крісло глави ДМС, де на нього чекатиме заступник Павловський.

Підготовка ґрунту для цього вже стартувала – у вигляді петиції на сайті президента України з вимогою призначити ексміністра Уманського прем'єром.

Петиція про призначення Ігоря Уманського прем'єр-міністром Скріншот з сайту президента України

Та й сам Уманський, надихнувшись "масовою" підтримкою такої ініціативи (з моменту реєстрації петиції 18 травня по станом на вечір 29 червня її підписали 207 осіб) вже анонсував на своїй сторінці в Фейсбук похід у велику політику. Мовляв, люди ж просять...

За лаштунками української митниці: хто і як керує ДМС насправді Скріншот зі сторінки Уманського в Фейсбук

На тій історичній зустрічі змовники вже розробили свою концепцію "реформування" ДМС. І якщо їм все вдасться – вони зможуть робити з митницею що завгодно, адже отримають практично необмежений вплив на цю структуру.

І станеться це при повній бездіяльності структур, які створені для того, щоб не допустити подібного, але не роблять зовсім нічого – чи то через корумпованість, чи то через те, що управляють ними абсолютно випадкові люди.

Далі буде.