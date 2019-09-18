Как пожар в Украине связал Коломойского, Гонтареву и США

Деловое сообщество, объединенное Европейской Бизнес Ассоциацией и Американской торговой палатой, выразило беспокойство последними событиями вокруг ПриватБанка и Валерии Гонтаревой.

Соответствующий пост был опубликован на странице Американской торговой палаты в Украине в Facebook. В нем отметили, что подобные ситуации являются "тревожным сигналом и ставят под вопрос безопасность, справедливость и равенство всех перед законом в Украине".

В бизнес-сообществе напомнили, что национализация ПриватБанка в 2016 году стала важным шагом для Украины, и украинское правительство обязано должным образом реагировать на ситуации подобные той, что произошла с Гонтаревой.

"Бизнес-сообщество призывает Президента, Правительство и правоохранительные органы должным образом реагировать на такие случаи, руководствуясь принципами справедливости, равенства и защищенности всех граждан, независимо от должностей и политических взглядов", – сказано в публикации.

Также в торговой палате заметили, что продолжат поддерживать все инициативы и реформы в НБУ и будут внимательно следить за событиями в данном секторе экономики Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сотрудники Соборного отделения полиции города Днепра в среду, 11 сентября, пришли с обысками в центральный офис ПриватБанка.

Напомним, что 21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащим им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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