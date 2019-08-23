КабміноКомітетоІнтрига триває. Незабаром фінал | Альо, гараж! REBOOT #307

КабміноКомітетоІнтрига триває. Незабаром фінал | Альо, гараж! REBOOT #307111 Читать материал на украинском
Насправді, це вже зовсім не смішно.
Вся оця “підкилимна маячня-інтрига” навколо кандидатур: у майбутні Міністри, на посади Прем’єра та Генпрокурора, керівників бюджетоутворюючих держпідприємств, голів парламентських комітетів, тощо…
Таке враження, що переможці парламентських перегонів, або самі і досі не розуміють, “кого хочуть пропихнути” в перші кабінети країни….
Або, у них просто немає людей, яких можна розсадити на самі “хлібні місця” на Банковій та на Грушевського.
Або, і це найбільш вірогідно, просто банальні торги за “м’які крісла” йдуть повним ходом. Вдень та вночі…
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