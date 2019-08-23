Главная Новости
Мова Язык
МедОбоз Главная

КабміноКомітетоІнтрига триває. Незабаром фінал | Альо, гараж! REBOOT #307

111 Читать материал на украинском

Насправді, це вже зовсім не смішно.

Вся оця “підкилимна маячня-інтрига” навколо кандидатур: у майбутні Міністри, на посади Прем’єра та Генпрокурора, керівників бюджетоутворюючих держпідприємств, голів парламентських комітетів, тощо…

Таке враження, що переможці парламентських перегонів, або самі і досі не розуміють, “кого хочуть пропихнути” в перші кабінети країни….

Або, у них просто немає людей, яких можна розсадити на самі “хлібні місця” на Банковій та на Грушевського.

Або, і це найбільш вірогідно, просто банальні торги за “м’які крісла” йдуть повним ходом. Вдень та вночі…

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аллё, гараж! Reboot" на OBOZREVATEL.

Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости
Загрузка...