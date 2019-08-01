К нам едет ревизор: Зеленский в Черкассах

К нам едет ревизор: Зеленский в Черкассах244 Читать материал на украинском
Перед приездом президента Украины Владимира Зеленского в Черкассы коммунальщики города так активно готовились, что даже начали высушивали лужи на асфальте.
Один из жителей города снял этот процесс на видео и распространил в социальных сетях. Андрей Сегеда распространил видео на своей странице в Facebook и написал: "Эх, была бы зеленая краска – можно было бы и траву покрасить. А как вы готовитесь к встрече президента?" Видео быстро стало популярным среди других пользователей и продолжает активно распространяться в сети.
Во время визита в Черкассы журналисты телеканала "1+1" презентовали Зеленскому его собственный гипсовый бюст. Президент удивился такому подарку.
"Боже, где вы взяли такой кошмар. Я видел его в интернете. Зачем вы это делаете? Прекратите", – отреагировал глава государства.
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