Изменения в правительстве: скандальное заявление Шмыгаля о Крыме

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" сделали спецвыпуск посвященный теме изменений в украинской власти.

Журналисты сделали обзор высказываний новых политиков, в частности скандала с заявлениями нового премьера Дениса Шмыгаля по подаче украинской воды в оккупированный россиянами Крым.

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