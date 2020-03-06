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6 марта • обновлено в 16:58
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Изменения в правительстве: скандальное заявление Шмыгаля о Крыме

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" сделали спецвыпуск посвященный теме изменений в украинской власти.

Журналисты сделали обзор высказываний новых политиков, в частности скандала с заявлениями нового премьера Дениса Шмыгаля по подаче украинской воды в оккупированный россиянами Крым.

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