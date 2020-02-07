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7 февраля • обновлено в 21:57
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О рынке земли, иностранных инвестициях и ПриватБанке: интервью с экономистом

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Доктор социальной экономики Зиновий Свереда в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал борьбу оппозиции и правящей коалиции вокруг земельной реформы.

"Я думаю, что проще написать новый закон о рынке земли, чем просматривать четыре тысячи поправок", - заявил Свереда.

По его словам двадцатый век принес украинском всего травм.

"Это был и голодомор. И коллективизация и уничтожение почти 20 млн украинском с 1917 по 1941 годы, я уже не говорю о жертвах второй мировой войны. Но главное, чего у нас не хватает сегодня - это интеллектуально-аграрного класса", - отметил Свереда.

По его мнению рынок земли будет эффективным, только если рассматривать этот вопрос в плоскости как земли, так и хозяина, который на этой земле работает.

Эксперт также высказался по вопросам иностранных инвестиций, продажи украинской земли Соединенным Штатам и ситуации с ПриватБанком.

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