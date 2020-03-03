Итоги: обзор новостей вторника 3 марта
Журналисты Итогов подготовили обзор самых интересных новостей вторника 3 марта.
В Украине набирают врачей в специальные бригады экстренной помощи.
В нашей стране вот-вот должны заработать электронные больничные.
Власти Южной Кореи мобилизовали армию и военную технику для борьбы с коронавирусом.
На севере Сирии войска Асада при поддержке России активизировали нападения и атаки, беженцы уже направляются в Турцию.
Турция открыла границу с Евросоюзом и будет выпускать беженцев из Сирии в Европу.
В США супервторник. Демократы выбирают единого канидата для борьбы с Трампом.
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