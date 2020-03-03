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4 марта • обновлено в 05:12
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Итоги: обзор новостей вторника 3 марта

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Журналисты Итогов подготовили обзор самых интересных новостей вторника 3 марта.

В Украине набирают врачей в специальные бригады экстренной помощи.

В нашей стране вот-вот должны заработать электронные больничные.

Власти Южной Кореи мобилизовали армию и военную технику для борьбы с коронавирусом.

На севере Сирии войска Асада при поддержке России активизировали нападения и атаки, беженцы уже направляются в Турцию.

Турция открыла границу с Евросоюзом и будет выпускать беженцев из Сирии в Европу.

В США супервторник. Демократы выбирают единого канидата для борьбы с Трампом.

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