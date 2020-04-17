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17 апреля • обновлено в 22:53
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Итоги на карантине. день 32

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Смог в Киеве: что с воздухом и какова ситуация с пожарами в Чернобыле? На эти вопросы даст ответ эколог Владимир Борейко

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Главный террорист "ЛНР" Пасечник приказал "переименовать" Луганск в Ворошиловград. Реакция Антона Дробович, председателя Украинского института национальной памяти

Что ждет верующих возле храмов и запланированные ☦ наказание тем, кто не будет придерживаться общих правил карантина? Об этом поговорим с советником министра внутренних дел Юрием Тандитом

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Ольга Богомолец Владимир Борейко Юрий Тандит Алексей Толкачев Антон Дробович
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