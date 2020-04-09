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9 апреля • обновлено в 22:52
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Итоги на карантине. День 24

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🔥 О "феномен" Николаевской области 💬 Александр Сенкевич, мэр

✅ Сколько надо Украина аппаратов # ИВЛ 💬 Врач Валихновский - заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук

✅ Киевляне и карантин, чем недовольны жители города, угрозы видят правоохранители 💬 Сергей Бондарь, представитель Муниципальной стражи Киева

🙏🏼 Как не превратить семейный карантин в домашнюю тюрьму? 👉🏼 Валентин Ким - психолог, бизнес-тренер

👉🏼 Андрей Пилипенко 💬 как в Израиле празднуют один из главных иудейских праздников - Песах во время карантина

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Читайте все новости по теме "Итоги" на OBOZREVATEL.

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