Иран отказался от переговоров с Трампом о катастрофе украинского самолета

Иран не хочет вести переговоры с США в формате "один на один".

Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф в Twitter, отметив, что поддерживает диалог лишь при схему с "шестеркой" посредников (пять постоянных членов СБ ООН плюс Германия), с которыми был подписан Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Дональд Трамп все еще мечтает о двусторонней встрече, чтобы удовлетворить свое желание получить "сделку Трампа". Необоснованный оптимизм", – заявил Зариф.

Дипломат также обвинил американского лидера в том, что он покинул формат с "шестеркой" посредников, "откатив ситуацию к положению до 2017 года".

Зариф также заявил, что США должны компенсировать Ирану причиненный урон. О чем именно речь, глава МИД не уточнил.

Как писал OBOZREVATEL, 26 января по посольству США в Ираке ударили "Катюшами". Это уже не первый удар по американцам. Ранее Иран уже совершал несколько нападений на учреждения США в Багдаде.

США в свою очередь по приказу Трампа ликвидировали генерала Касема Сулеймани.

10 января США ввели новые жесткие санкции против Ирана. Не только против компаний, но и первых лиц государства.

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