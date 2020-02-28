INSTAOBOZ: обзор Инстаграма украинских политиков

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Петр Порошенко поблагодарил украинцев.

Елена Зеленская написала про форум в "Мыстецком Арсенале".

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