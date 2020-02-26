INSTAOBOZ: обзор Инстаграма украинских политиков

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Турчинов опубликовал провокационную фотографию и написал не менее провокационный текст под ней.

Петр Порошенко запостил новости о том, что США продлили санкции против РФ.

Пятый президент Украины также напомнил о важном свободолюбивом митинге против аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией.

Макс Нефедов написал о том, что служебная собака обнаружила контрабандную партию гашиша на границе.

Об этих и других новостях узнавайте из прямого эфира ObozTV.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!