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26 февраля • обновлено в 19:49
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма украинских политиков

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Турчинов опубликовал провокационную фотографию и написал не менее провокационный текст под ней.

Петр Порошенко запостил новости о том, что США продлили санкции против РФ.

Пятый президент Украины также напомнил о важном свободолюбивом митинге против аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией.

Макс Нефедов написал о том, что служебная собака обнаружила контрабандную партию гашиша на границе.

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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
У турчинова мало один глаз выколот))) этот нацист до ада должен приготовиться)))
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