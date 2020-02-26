INSTAOBOZ: обзор Инстаграма украинских политиков
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Турчинов опубликовал провокационную фотографию и написал не менее провокационный текст под ней.
Петр Порошенко запостил новости о том, что США продлили санкции против РФ.
Пятый президент Украины также напомнил о важном свободолюбивом митинге против аннексии Крымского полуострова Российской Федерацией.
Макс Нефедов написал о том, что служебная собака обнаружила контрабандную партию гашиша на границе.
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Михайлов Виталий
У турчинова мало один глаз выколот))) этот нацист до ада должен приготовиться)))
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