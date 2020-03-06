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6 марта • обновлено в 19:49
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Аресен Аваков на русском языке поблагодарил сотрудников

Митрополит Эпифаний написал о Большом посте

Народный доктор Комаровский отдыхает, он уехал из Украины и постит о прогулках

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