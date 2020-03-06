INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Аресен Аваков на русском языке поблагодарил сотрудников
Митрополит Эпифаний написал о Большом посте
Народный доктор Комаровский отдыхает, он уехал из Украины и постит о прогулках
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