INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие "Студии OBOZREVATEL" сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Аресен Аваков на русском языке поблагодарил сотрудников

Митрополит Эпифаний написал о Большом посте

Народный доктор Комаровский отдыхает, он уехал из Украины и постит о прогулках

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