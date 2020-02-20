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20 февраля • обновлено в 17:29
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.

Олег Ляшко заявил, что готов поселить у себя дома нескольких украинцев, прибывших из Китая.

Алексей Гончарук опубликовал сообщение о прибытии украинцев из китайского города Ухань.

Аресен Аваков написал о готовности всей его команды обеспечить соответствующие условия для соблюдения правил карантина.

Александр Дубинский пишет о том, что Сергей Шефир является умом, честью и совестью в Офисе президента.

Зоряна Скалецкая высказалась по поводу паники из-за коронавируса в Украине.

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