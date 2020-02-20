INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков
Ведущие "Студии OBOZREVATEL" Анна Нитченко, Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самых интересных новостей из Инстаграма украинских политиков.
Олег Ляшко заявил, что готов поселить у себя дома нескольких украинцев, прибывших из Китая.
Алексей Гончарук опубликовал сообщение о прибытии украинцев из китайского города Ухань.
Аресен Аваков написал о готовности всей его команды обеспечить соответствующие условия для соблюдения правил карантина.
Александр Дубинский пишет о том, что Сергей Шефир является умом, честью и совестью в Офисе президента.
Зоряна Скалецкая высказалась по поводу паники из-за коронавируса в Украине.
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