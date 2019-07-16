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І нічого особистого... | Альо, гараж! REBOOT #285

1.1т Читать материал на украинском

Останній передвиборчий тиждень, почався весело.

Читаєш стрічку новин і відчуваєш як залишки волосся на голові стають дибом. Ну наприклад. Партія “ОП За Життя” повідомила, що навіть у Біблії є спогади про її номер у списку на дострокових парламентських виборах в Україні… З Одеси повідомляють. Там Дарт Вейдер на пару з Чубакою зірвали пробіжку Президента Зеленського по, так званій, трасі здоров’я… Сам Президент катається країної з передвиборчим туром “Звільню всіх”....

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Автор
Виталий Шаповалов Виталий Шаповалов
Тема
Аллё, гараж! Reboot
Теги
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