Программа ''Острый вопрос''. Сороковой гость — Олег Тягнибок ч.2

Программа ''Острый вопрос''. Сороковой гость — Олег Тягнибок ч.280Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" - лидер Всеукраинского объединения "Свобода" Олег Тягнибок.
Начало программы ''Острый вопрос'' Сороковой гость — Олег Тягнибок | ч.1
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