Программа "Острый вопрос". Тридцать пятый гость - Игорь Мосийчук ч.1

Программа "Острый вопрос". Тридцать пятый гость - Игорь Мосийчук ч.188Читать материал на украинском
Программа-допрос "Острый вопрос", в которой вопросы гостям задают в прямом эфире зрители программы и читатели сайта OBOZREVATEL.
Ведущий программы Вадим Колодийчук выступает в роли модератора вопросов. Сегодня на "допросе" – народный депутат Украины Игорь Мосийчук.
Продолжение программы "Острый вопрос". Тридцать пятый гость – Игорь Мосийчук | ч.2.
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