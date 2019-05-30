Гость ObozTV – гитарист-виртуоз Орест Галицкий

Гость программы, известный музыкант Орест Галицкий, который является не только гитаристом в группе DZIDZIO, но и автором относительно нового инструментального проекта, за достаточно короткое время успел покорить сотни тысяч слушателей.

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