Гость ObozTV – гитарист-виртуоз Орест Галицкий

Гость ObozTV – гитарист-виртуоз Орест Галицкий16Читать материал на украинском
Гость программы, известный музыкант Орест Галицкий, который является не только гитаристом в группе DZIDZIO, но и автором относительно нового инструментального проекта, за достаточно короткое время успел покорить сотни тысяч слушателей.
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