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4 марта • обновлено в 16:55
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"Гончарук появился благодаря Зеленскому": экс-чиновник

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Заместитель Министра информационной политики Украины (2015-2016 гг.) Татьяна Попова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Она прокомментировала кадровые изменения в Кабмине и имена новых министров, которые уже прозвучали в СМИ.

"Я не думаю, что главными проблемами правительства Гончарука были разъяснительные работы, это не единственная проблема. Гончарук появился благодаря Зеленскому, и конечно же, он от него зависел. Мы помним слова Потураева в Трускавце, что вы все здесь никто, и вы все здесь благодаря Зеленскому", - заявила Попова.

Она выразила уверенность, что Алексей Гончарук не будет спорить с решением президента и бороться за свою должность.

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Персона
Татьяна Попова (политик)
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