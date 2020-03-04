"Гончарук появился благодаря Зеленскому": экс-чиновник
Заместитель Министра информационной политики Украины (2015-2016 гг.) Татьяна Попова в прямом эфире ObozTV отвечала на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".
Она прокомментировала кадровые изменения в Кабмине и имена новых министров, которые уже прозвучали в СМИ.
"Я не думаю, что главными проблемами правительства Гончарука были разъяснительные работы, это не единственная проблема. Гончарук появился благодаря Зеленскому, и конечно же, он от него зависел. Мы помним слова Потураева в Трускавце, что вы все здесь никто, и вы все здесь благодаря Зеленскому", - заявила Попова.
Она выразила уверенность, что Алексей Гончарук не будет спорить с решением президента и бороться за свою должность.
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