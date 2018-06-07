Главарь “ДНР” опозорился "ультиматумом" к Порошенко 1.2т

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко опозорился в эфире российского телевидения попыткой поставить жесткий "ультиматум" президенту Украины Петру Порошенко относительно переговоров по Донбассу. Вместо уверенной угрожающей речи преступник продемонстрировал лишь скудный словарный запас и неумение сформулировать свою мысль до конца.

Конфуз с Захареченко произошел во время блиц-интервью по скайп-связи в студии пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".