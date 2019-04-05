Гладіатори - на Стадіон... | Альо, гараж! REBOOT #236

Теледебати телекандидатів – як топ-тема телетижня, що минає. Кандидати-переможці рвуться в бій. Місцем проведення словесних змагань, за усною домовленістю, обрано спортивну арену НСК "Олімпійський". Треш у соцмережах, стосовно майбутніх дебатів кандидатів, не просто триває. Він набирає обертів...

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