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11 сентября • обновлено в 15:28
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Гиркин заговорил о фиаско Путина в Крыму и на Донбассе

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Украина и международное сообщество вынудит президента России Владимира Путина прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.

Следовательно, его тактика "обмена" признания захваченного полуострова на вывод своих войск с востока не сработает. Такое мнение в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" высказал экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

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