Гиркин заговорил о фиаско Путина в Крыму и на Донбассе

Гиркин заговорил о фиаско Путина в Крыму и на Донбассе28
Украина и международное сообщество вынудит президента России Владимира Путина прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.
Следовательно, его тактика "обмена" признания захваченного полуострова на вывод своих войск с востока не сработает. Такое мнение в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" высказал экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).
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