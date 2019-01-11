''Гриценко не скрывает от украинцев свою команду; она состоит из ответственных, честных и патриотичных людей'' – Томенко

Лидер ОО "Рідна країна" Николай Томенко считает, что кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко не скрывает от Украинской свою команду, ведь состоит она из ответственных, честных и патриотичных людей. Политик надеется, что граждане поддержат кандидата, который не связан с олигархическими группами.

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