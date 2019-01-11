''Гриценко не скрывает от украинцев свою команду; она состоит из ответственных, честных и патриотичных людей'' – Томенко

''Гриценко не скрывает от украинцев свою команду; она состоит из ответственных, честных и патриотичных людей'' – Томенко388Читать материал на украинском
Лидер ОО "Рідна країна" Николай Томенко считает, что кандидат на пост президента Украины Анатолий Гриценко не скрывает от Украинской свою команду, ведь состоит она из ответственных, честных и патриотичных людей. Политик надеется, что граждане поддержат кандидата, который не связан с олигархическими группами.
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