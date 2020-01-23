Форум в Давосе: эксперт объяснил речь Зеленского

Эксперт по вопросам международной политики Украинского института анализа и менеджменту политики Владимир Воля в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал речь и обещания президента Зеленского в Давосе.

"На самом деле действительно, этот форум - это тусовка имущественных элит, бомонда. Политических элит, в любом случае. Представители руководства государства не могут не участвовать в таких мероприятиях, поскольку экономика в большей или меньшей степени регулируется государством. В первую очередь туда едут, чтобы потусоваться, попиариться. Большинство современных политиков используют эти форумы с целью обращения к внутренней аудитории, к своим гражданам", - заявил Воля.

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