FOODOBOZ | Рулетики с рыбой и рикоттой
Рулетики с рыбой и рикоттой
Время приготовления – 30 мин
Количество порций - 4
ингредиенты
Копченая масляная - 100 гр
Рикотта - 100 гр.
Апельсин - 1 шт.
Лимон - 1/2 шт.
Болгарский перец - 1/2 шт.
Пучок свежего укропа
Горчица - 1 ч.л.
Маринованные огурцы – 5 - 6 шт.
Соль и перец по вкусу
Мак – по вкусу
Мелко нарезаем болгарский перец
Рубим зелень укропа
Трем цедру апельсина на мелкой терке
Нарезаем маринованный огурец
Разминаем вилкой рикотту
Солим и перчим
добавляем укроп
апельсиновую цедру
болгарский перец
горчицу
перемешиваем
Раскладываем филе рыбы
Поливаем соком половины лимона
Выкладываем на рыбу чайную ложку творожной массы
сворачиваем рулетики
на шпажку нанизываем маринованный огурец
закпиплюемо рулетик
посыпаем маком
По желанию рулетики можно выложить на тосты
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