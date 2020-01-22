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22 января • обновлено в 07:22
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FOODOBOZ | Рулетики с рыбой и рикоттой

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Рулетики с рыбой и рикоттой

Время приготовления – 30 мин

Количество порций - 4

ингредиенты

  1. Копченая масляная - 100 гр

  2. Рикотта - 100 гр.

  3. Апельсин - 1 шт.

  4. Лимон - 1/2 шт.

  5. Болгарский перец - 1/2 шт.

  6. Пучок свежего укропа

  7. Горчица - 1 ч.л.

  8. Маринованные огурцы – 5 - 6 шт.

  9. Соль и перец по вкусу

  10. Мак – по вкусу

  • Мелко нарезаем болгарский перец

  • Рубим зелень укропа

  • Трем цедру апельсина на мелкой терке

  • Нарезаем маринованный огурец

  • Разминаем вилкой рикотту

  • Солим и перчим

  • добавляем укроп

  • апельсиновую цедру

  • болгарский перец

  • горчицу

  • перемешиваем

  • Раскладываем филе рыбы

  • Поливаем соком половины лимона

  • Выкладываем на рыбу чайную ложку творожной массы

  • сворачиваем рулетики

  • на шпажку нанизываем маринованный огурец

  • закпиплюемо рулетик

  • посыпаем маком

  • По желанию рулетики можно выложить на тосты

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FOOD OBOZ
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