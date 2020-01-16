FOODOBOZ | Салат с тыквой и крабовыми палочками

Салат с тыквой и крабовыми палочками

Время приготовления – 30 мин

Количество порций - 4

Ингредиенты:

Тыква – 350 гр. Грецкие орехи – 50 гр. Крабовые палочки – 200 гр. Свежая мята – несколько веточек Зелень укропа – небольшой пучок Винный или яблочный уксус – 1 столовая ложка Соль и перец – по вкусу Специи – на ваш вкус

Крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками

Зелень и орехи измельчаем блендером до однородной массы

Выкладываем на тарелку предварительно обжаренные кусочки тыквы

заливаем заправкой

тщательно перемешиваем

По желанию украшаем листочками мяты и зеленью

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