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16 января • обновлено в 08:09
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FOODOBOZ | Салат с тыквой и крабовыми палочками

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Салат с тыквой и крабовыми палочками

Время приготовления – 30 мин

Количество порций - 4

Ингредиенты:

  1. Тыква – 350 гр.

  2. Грецкие орехи – 50 гр.

  3. Крабовые палочки – 200 гр.

  4. Свежая мята – несколько веточек

  5. Зелень укропа – небольшой пучок

  6. Винный или яблочный уксус – 1 столовая ложка

  7. Соль и перец – по вкусу

  8. Специи – на ваш вкус

  • Крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками

  • Зелень и орехи измельчаем блендером до однородной массы

  • Выкладываем на тарелку предварительно обжаренные кусочки тыквы

  • заливаем заправкой

  • тщательно перемешиваем

  • По желанию украшаем листочками мяты и зеленью

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FOOD OBOZ
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