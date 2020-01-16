FOODOBOZ | Салат с тыквой и крабовыми палочками
Салат с тыквой и крабовыми палочками
Время приготовления – 30 мин
Количество порций - 4
Ингредиенты:
Тыква – 350 гр.
Грецкие орехи – 50 гр.
Крабовые палочки – 200 гр.
Свежая мята – несколько веточек
Зелень укропа – небольшой пучок
Винный или яблочный уксус – 1 столовая ложка
Соль и перец – по вкусу
Специи – на ваш вкус
Крабовые палочки нарезаем небольшими кусочками
Зелень и орехи измельчаем блендером до однородной массы
Выкладываем на тарелку предварительно обжаренные кусочки тыквы
заливаем заправкой
тщательно перемешиваем
По желанию украшаем листочками мяты и зеленью
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