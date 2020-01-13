FOODOBOZ_082 | Тарталетки с классическим форшмаком

Тарталетки с классическим форшмаком

Время приготовления – 20 мин

Количество порций – 4

ингредиенты

Филе сельди - 400 гр.

Яйца - 4 шт.

Репчатый лук - 0,5 шт.

Кислое яблоко - 0,5 шт.

Пшеничный батон – 70гр.

Сливочное масло – 50гр.

Тарталетки

Предварительно отваренные и охлажденные яйца трем на мелкую терку.

Пшеничный батон заливаем небольшим количеством холодной воды.

Лук, часть яблок и сельди измельчаем в блендере до однородной массы.

Добавляем отцеженный от воды пшеничный батон.

Остальные сельди и яблок режем на небольшие кубики.

Соединяем ингредиенты.

Добавляем сливочное масло.

Тщательно перемешиваем.

наполняем тарталетки

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