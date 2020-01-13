FOODOBOZ_082 | Тарталетки с классическим форшмаком
Тарталетки с классическим форшмаком
Время приготовления – 20 мин
Количество порций – 4
ингредиенты
Филе сельди - 400 гр.
Яйца - 4 шт.
Репчатый лук - 0,5 шт.
Кислое яблоко - 0,5 шт.
Пшеничный батон – 70гр.
Сливочное масло – 50гр.
Тарталетки
Предварительно отваренные и охлажденные яйца трем на мелкую терку.
Пшеничный батон заливаем небольшим количеством холодной воды.
Лук, часть яблок и сельди измельчаем в блендере до однородной массы.
Добавляем отцеженный от воды пшеничный батон.
Остальные сельди и яблок режем на небольшие кубики.
Соединяем ингредиенты.
Добавляем сливочное масло.
Тщательно перемешиваем.
наполняем тарталетки
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