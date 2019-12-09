FOODOBOZ | Салат с помидорами и сыром
Любите греческий салат, но не всегда есть возможность приобрести все ингредиенты, чтобы приготовить его? – Предлагаем хорошую альтернативу, то есть салат с помидорами и сыром Фета.
Он содержит несколько совместных ингредиентов, но в обоих салатов "изюминкой" является именно сыр. Поэтому приготовив этот вариант, вы не просто разнообразят рацион, но и удивите гостей, да и самих себя тем, насколько он вкусный, но одновременно легкий в приготовлении.
Особенностью этого салата заправка, а точнее интересный ее компонент, который сделает салат чрезвычайно пикантным.
ингредиенты
Помидор - 4-5 шт.
Сыр Фета - 150-200 г.
Петрушка - Несколько веточек.
Чеснок - 1 зуб.
Оливковое масло - 4-5 ст. л.
Васаби - По вкусу.
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