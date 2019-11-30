FOODOBOZ | Салат с курицей и сыром

Все салаты, содержащие в своем составе вареное куриное филе всегда получаются вкусные, нежные. Как правило, этот компонент имеет дополнять и подчеркивать другой, еще более выразительный и насыщенный.

Мы предлагаем приготовить салат из вареной грудкой и сыром. Хорошим ароматическим дополнением в салате станет зеленый лук. А вот мягкий консервированный горошек предоставит солодуватои нотки блюде. В качестве заправки стоит использовать обычный не слишком жирный майонез или собственного приготовления, или приобретенный в магазине.

ингредиенты

Куриная грудка - 200-250 г.

Яйца - 3 шт.

Сыр твердый - 100 г.

Консервированный зеленый горошек - 200 г.

Зеленый лук - Несколько веточек

Соль - по вкусу.

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