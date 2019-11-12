FOODOBOZ | Салат с грушей

Хотите приготовить вкусный и изысканный салат? Хотите удивить своих гостей и родных какой-то новой и оригинальной блюдом? Тогда приготовьте вкусный, красивый и ароматный салат с грушей.

Кроме этого ингредиента салат еще содержит руколу, сыр с голубой плесенью, мяту, грецкие орехи, а также заправку, которая состоит из лимонного сока и оливкового масла.

ингредиенты

Руккола - Большая горстка

Мята - 10 - 12 листочков

Груша - 1/2 шт.

Грецкие орехи - 5 - 6 шт.

Мед - 1-2 ст. л.

Сыр с голубой плесенью - 30 г.

Оливковое масло - 1 т. Л.

Лимонный сок - 1 ч. Л.

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