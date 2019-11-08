FOODOBOZ | Салат с фасолью и сухариками

FOODOBOZ | Салат с фасолью и сухариками236 Читать материал на украинском
Невероятно вкусная и простая в приготовлении блюдо, которое с легкостью сможет украсить ваш праздничный стол.
Приготовить такой салат можно за считанные минуты, особенно, если вы используете готовую фасоль. Кроме двух основных ингредиентов нам еще понадобится ветчина, свежий огурец, яйца, а также заправка в виде майонеза.
ингредиенты
Фасоль - 200 г.
Сухарики - 1 пачка
Свежие огурцы - 1 шт.
Яйца - 3 шт.
Ветчина - 200 г
Майонез - по вкусу
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