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8 ноября • обновлено в 07:59
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FOODOBOZ | Салат с фасолью и сухариками

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Невероятно вкусная и простая в приготовлении блюдо, которое с легкостью сможет украсить ваш праздничный стол.

Приготовить такой салат можно за считанные минуты, особенно, если вы используете готовую фасоль. Кроме двух основных ингредиентов нам еще понадобится ветчина, свежий огурец, яйца, а также заправка в виде майонеза.

ингредиенты

Фасоль - 200 г.

Сухарики - 1 пачка

Свежие огурцы - 1 шт.

Яйца - 3 шт.

Ветчина - 200 г

Майонез - по вкусу

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FOOD OBOZ
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