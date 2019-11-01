FOODOBOZ | Салат с плавленым сыром и чесноком

Рецепт очень вкусного и ароматного салата, который может стать отличным дополнением гарниров, незаменимым элементом бутербродов, канапе и даже тарталеток.

Приготовить такую универсальную блюдо совсем легко. Для приготовления этого салата вам понадобятся плавленый сыр, вареные яйца, чеснок, соль и майонез.

ингредиенты

Яйца - 4 шт.

Плавленый сыр - 2 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Соль - по вкусу

Майонез - по вкусу

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