FOODOBOZ | Салат с плавленым сыром и чесноком

FOODOBOZ | Салат с плавленым сыром и чесноком90 Читать материал на украинском
Рецепт очень вкусного и ароматного салата, который может стать отличным дополнением гарниров, незаменимым элементом бутербродов, канапе и даже тарталеток.
Приготовить такую универсальную блюдо совсем легко. Для приготовления этого салата вам понадобятся плавленый сыр, вареные яйца, чеснок, соль и майонез.
ингредиенты
Яйца - 4 шт.
Плавленый сыр - 2 шт.
Чеснок - 2 зуб.
Соль - по вкусу
Майонез - по вкусу
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