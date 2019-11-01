Главная Новости
1 ноября • обновлено в 11:28
МоваЯзык
МедОбоз Главная

FOODOBOZ | Салат с плавленым сыром и чесноком

90 Читать материал на украинском

Рецепт очень вкусного и ароматного салата, который может стать отличным дополнением гарниров, незаменимым элементом бутербродов, канапе и даже тарталеток.

Приготовить такую универсальную блюдо совсем легко. Для приготовления этого салата вам понадобятся плавленый сыр, вареные яйца, чеснок, соль и майонез.

ингредиенты

Яйца - 4 шт.

Плавленый сыр - 2 шт.

Чеснок - 2 зуб.

Соль - по вкусу

Майонез - по вкусу

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "FOOD OBOZ" на OBOZREVATEL.

Тема
FOOD OBOZ
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости