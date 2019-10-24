FOODOBOZ | Салат с арахисом

Предлагаем приготовить необычный, вкусный, хрустящий салат из пекинской капусты и арахиса.

Такую закуску можно подать на любой праздничный стол и удивить всех своих гостей. Для приготовления используются недорогие и доступные продукты, которые отлично сочетаются между собой и в сумме дают изысканный, сытный салат. Для заправки рекомендуется использовать майонез домашнего приготовления или сметану.

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