FOODOBOZ | Салат с арахисом

FOODOBOZ | Салат с арахисом25 Читать материал на украинском
Предлагаем приготовить необычный, вкусный, хрустящий салат из пекинской капусты и арахиса.
Такую закуску можно подать на любой праздничный стол и удивить всех своих гостей. Для приготовления используются недорогие и доступные продукты, которые отлично сочетаются между собой и в сумме дают изысканный, сытный салат. Для заправки рекомендуется использовать майонез домашнего приготовления или сметану.
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